Calciomercato Milan – Sfuma il colpo Bertrand: ufficiale al Leicester City

Il Milan è al lavoro per rinforzare le fasce di difesa. Negli ultimi mesi è circolato anche il nome di Ryan Bertrand, terzino sinistro che ha militato nel Southampton nelle ultime sette stagioni. I rossoneri, però, vedono sfumare questo obiettivo di mercato, in quanto il calciatore inglese è diventato un nuovo tesserato del Leicester City. A comunicarlo è stato lo stesso club che ha anche dato l'ufficialità con un post su Twitter. Il Milan, in ogni caso, ha chiuso definitivamente il colpo Ballo-Touré dal Monaco, diventando così il tanto cercato e desiderato vice Theo Hernandez.