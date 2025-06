Calciomercato Milan, sfuma Firpo? Gli esperti lo danno di ritorno al Betis

Il giocatore è in scadenza di contratto con il Leeds e si libererà a zero per poi ritornare al Betis. Era tra gli obiettivi del club di Via Aldo Rossi, come possibile vice-Theo (qualora lo spagnolo decida ovviamente di vestire ancora rossonero).

Classe '96, cresce nelle giovanili del Puerto Malagueño, viene acquistato dal Betis e aggregato alla squadra B. Esordisce in Liga con la prima squadra il 12 febbraio 2018, in occasione della partita vinta 1-0 fuori casa contro il Deportivo La Coruña. Il 17 marzo successivo, segna la sua prima rete con la maglia del Betis, nella vittoria interna per 3-0 contro l'Espanyol. Il 19 agosto successivo, rinnova il proprio contratto con la società biancoverde fino al giugno 2023. Il 25 ottobre dello stesso anno, fa il suo esordio in Europa League, nella partita vinta per 2-1 in trasferta contro il Milan.