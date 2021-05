Calciomercato Milan – Sfuma Fabio Blanco: ecco la sua prossima squadra

Le ultime sul calciomercato del Milan: Fabio Bianco, accostato al club rossonero nei mesi scorsi, giocherà nell'Eintracht Francoforte

Sfuma un obiettivo del calciomercato del Milan. Fabio Blanco, esterno offensivo del Valencia, in scadenza di contratto a giugno, ha trovato un accordo con l'Eintracht Francoforte. Il calciatore era accostato al Milan nei mesi scorsi. Su Blanco non c'era solo Maldini, ma anche la Juventus e il Barcellona. Il classe 2003 ha firmato con il club tedesco fino al 2023. Sfida tra Milan e Lazio per un difensore: le ultime >>>