Calciomercato Milan – Sfida low cost con la Lazio. Le novità | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero sfida la Lazio di Lotito per prendere un calciatore a parametro zero

Come viene riportato da tuttomercatoweb.com, il Milan segue con molta attenzione Danilo D'Ambrosio , difensore dell'Inter. Il terzino, impiegato da Conte anche come terzo centrale di difesa, potrebbe essere un nome low cost per il club rossonero nella prossima stagione. Nei mesi scorsi, infatti, c'è stato un incontro con Vincenzo Pisacane , procuratore del giocatore. Si è parlato di Lorenzo Insigne , attaccante del Napoli, ma il vero obiettivo sembra essere appunto D'Ambrosio.

L'ex Torino ha un contratto in scadenza a giugno e la sensazione è che non rinnovi il suo contratto con l'Inter. In realtà il suo approdo in rossonero è tutt'altro che scontato, poiché su D'Ambrosio c'è anche il forte interesse da parte della Lazio. Il club di Lotito, infatti, sembra essere in pole position per l'esterno, visto che gli verrebbe probabilmente garantita quella titolarità che il Milan non può dargli.