Calciomercato Milan, sfuma Dorgu: è a un passo dal Manchester United

Per quanto sia centrale nel progetto del Lecce di Marco Giampaolo , il giocatore non è incedibile . Il Presidente del club giallorosso, Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino , sono consapevoli che dinanzi ad un'offerta da capogiro il giocatore dovrà lasciare la squadra.

Ballano 5 milioni di euro (più bonus) tra domanda e offerta

Per cedere Dorgu il Lecce vuole 40 milioni di euro; nei giorni scorsi il Manchester United ha presentato una prima offerta formale di poco inferiore ai 30. Ballano, di fatto, 5 milioni di euro tra i club. Se i 'Red Devils', infatti, saliranno a 35 più bonus, Dorgu, di conseguenza, potrà salire su un aereo per l'Inghilterra. E il Lecce avrebbe tempo e soldi per reperire un suo sostituto.