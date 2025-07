Calciomercato Milan, sfuma definitivamente il colpo Xhaka: ecco dove andrà

Sfuma un obiettivo del calciomercato del Milan. Romano via X ha scritto che Leverkusen e Sunderland hanno trovato l'accordo per Xhaka

Il reparto più rivoluzionato del Milan è il centrocampo . L'uscita di Reijnders , infatti, ha smosso il calciomercato rossonero con Igli Tare che si è adoperato per chiudere le operazioni relative a Ricci e Modric . Da tempo, inoltre, la dirigenza rossonera sta trattando con il Bruges per Ardon Jashari , giocatore svizzero tanto desiderato dal DS e da Allegri . La situazione, però, resta complicata.

Xhaka, ex obiettivo del calciomercato del Milan

Nelle scorse settimane, un connazionale di Jashari - Granit Xhaka - era in orbita rossonera. Il capitano della nazionale svizzera piaceva al Milan poiché Tare e Allegri avevano individuato in lui un rinforzo utile per la mediana, un rinforzo di qualità e leadership in mezzo al campo. Tuttavia, dopo una prima offerta sotto i 10 milioni recapitata al Bayer Leverkusen e rifiutata dai tedeschi, non ci sono stati più contatti tra le parti, nonostante Xhaka avesse aperto alla possibilità di trasferirsi in Serie A.