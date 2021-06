Calciomercato Milan – Sfuma Daka: “Vado al Leicester: sognavo la Premier”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Patson Daka, attaccante del RB Salisburgo che piaceva al Diavolo, giocherà invece nelle 'Foxes'

Il Milan, per questa sessione estiva di calciomercato, stava seguendo, per l'attacco, anche Patson Daka, classe 1998, attaccante zambiano di proprietà del RB Salisburgo. Il quale, però, parlando oggi ai microfoni della 'Kronen Zeitung', ha rivelato come non sarà nella nostra Serie A il suo futuro professionale.