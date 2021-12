Calciomercato Milan – Sfuma Christensen: l’idea che piace di più è Botman

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan potrebbe fare un tentativo a gennaio per Sven Botman

Manca meno di un mese all'inizio del calciomercato di gennaio, ma il Milan vede già sfumare uno degli obiettivi per sostituire in difesa Simon Kjaer . Si tratta di Andreas Christensen , difensore del Chelsea , il quale è in scadenza di contratto nel 2022. E' notizia di ieri sera che il danese pare abbia trovato l'accordo con i 'blues' per un rinnovo quadriennale, dunque niente da fare per i rossoneri che adesso dovranno virare su altri profili.

Tra i tanti nomi sondati dal Diavolo, c'è anche quello di Sven Botman. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', l'idea di acquistare il difensore del Lille piace e non poco alla dirigenza di via Aldo Rossi. La volontà del giocatore di vestire la maglia del Milan c'è, ma bisogna superare due ostacoli non di poco conto. Il primo, l'elevata richiesta del Lille: 30 milioni di euro; il secondo, la folta concorrenza di diversi club inglesi. Non sarà facile acquistarlo, dunque Maldini e Massara si guardano intorno per trovare delle alternative. Sono stati proposti altri giocatori, come Sarr del Chelsea e Luiz Felipe della Lazio, anche loro in scadenza nel giugno del 2022. Non sarebbe nemmeno da escludere un tentativo per Nikola Milenkovic della Fiorentina, così come per Bremer. Proprio sul brasiliano, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Massara e Vagnati per capire se il Torino è disposto ad avviare una trattativa o meno a gennaio.