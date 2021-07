Calciomercato Milan – Sfuma Ajer: il difensore si trasferirà al Brentford

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Kristoffer Ajer si trasferirà al Brentford: sul difensore c'era anche l'interesse del Milan

Stando a quanto riportato dal 'The Telegraph', Kristoffer Ajer, difensore centrale norvegese del Celtic, che andrà in scadenza di contratto il 31 maggio 2022, lascia gli scozzesi per il Brentford, appena arrivato per la prima volta nella sua storia in Premier League. Seguito anche dal Milan nel recente passato, costerà 13,5 milioni di sterline (poco meno di 16 milioni di euro) e svolgerà le visite mediche con gli inglesi nelle prossime ore.