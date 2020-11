Calciomercato Milan – Sfida con l’Inter per un talento serbo / News

Calciomercato Milan Radulovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, dopo anni difficili fatti di mancanza di risultati, è ritornato a galleggiare nelle zone alte della classifica grazie ad una partenza sprint che ha portato 5 vittorie e 2 pareggi. La dirigenza rossonera è soddisfatta delle prestazioni della squadra, ma continua ad esplorare i possibili colpi di mercato che potrebbero ulteriormente accrescere la qualità della rosa. Il diktat di Elliott è ormai chiaro: acquistare giovani talenti da far crescere in casa insieme ad alcuni profili d’esperienza.

L’ultimo nome, in tal senso, arriva direttamente dalla Serbia, terra storicamente ricca di giovani promesse. Si tratta di Andrija Radulovic, trequartista attualmente in forza alla Stella Rossa. Il classe 2002 sta attirando l’attenzione di diversi club grazie alle sue doti tecniche. Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere dello Sport’ si potrebbe accendere un vero e proprio derby di mercato con l’Inter per il giocatore, che tanto bene sta facendo nella Superliga serba.

Ma chi è Andrija Radulovic? Si tratta del classico numero 10 da utilizzare dietro le punte. In un periodo in cui Hakan Calhanoglu può davvero lasciare il Milan, il suo approdo sarebbe una boccata d’ossigeno. Mancino di piede, Radulovic fa del dribbling del tiro la sua forza e ama particolarmente ricevere palla tra i piedi. Affidargli completamente la trequarti forse sarebbe un azzardo, ma le qualità ci sono tutte per costruire un futuro crack. Situazione in aggiornamento, ma la ricerca continua del Milan non si ferma: l’ultimo profilo nel mirino si chiama Andrija Radulovic.

