Calciomercato Milan – Sfida con la Juventus per il giovane Chaka Traoré

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sia il Milan che la Juventus avrebbero puntato gli occhi sul talento del Parma Chaka Traoré

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell'interesse del Milan nei confronti di Chaka Traoré. Si tratta di un calciatore classe 2004 in forza al Parma, club con il quale però non vuole continuare la sua avventura. Centrocampista offensivo, sul talento ivoriano non ci sarebbero solo gli occhi del Diavolo.