Calciomercato Milan – Sfida all’Atalanta per il jolly Barák: il punto

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Antonín Barák, classe 1994, centrocampista ceco dell'Hellas Verona, piace molto al Diavolo

Daniele Triolo

Antonín Barák, centrocampista offensivo dell'Hellas Verona, è un obiettivo concreto di calciomercato del Milan. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Il Diavolo segue il ceco, classe 1994, sin da quando giocava nell'Udinese, ma non era mai riuscito a convincere il club friulano a cederglielo.

Da quando veste la maglia dell'Hellas Verona, se possibile, Barák è ulteriormente migliorato: sette gol nella passata stagione, già cinque nella prima metà di questa, compresa una rete nella sfida Milan-Verona 3-2 dello scorso 16 ottobre in Serie A. I rossoneri reputano Barák un elemento perfetto per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli: ha più gol ed assist di Alexis Saelemaekers nei piedi.

Costa 20 milioni di euro e l'idea del Milan sarebbe quella, secondo il 'CorSport', di concludere ora la trattativa con il club scaligero, lasciando, però, il calciatore alla corte di Igor Tudor fino al termine di questo campionato. Per mettere le mani su Barák, però, il Milan dovrà 'rimontare' l'Atalanta, che si era mossa con anticipo sul giocatore e che al momento, per il quotidiano romano, è in vantaggio nella corsa al giocatore.

La società della famiglia Percassi potrebbe prenderlo subito, scambiandolo, magari, con il russo Aleksey Miranchuk, elemento gradito all'Hellas Verona. Anche se per Giovanni Sartori, direttore sportivo orobico, il mercato in entrata si è già chiuso con l'arrivo di Jérémie Boga dal Sassuolo. Nelle intenzioni della 'Dea', Barák dovrà rilevare, nell'immediato e in futuro, il ruolo che in queste stagioni ha avuto Jošip Iličić in maglia nerazzurra. Lo sloveno, a fine campionato, saluterà infatti Bergamo e l'Atalanta.

Il Milan, dunque, se vorrà davvero prendere Barák in questo calciomercato con vista sulla prossima estate dovrà affrettarsi. Il calciatore ceco, infatti, vanta anche molti estimatori in Premier League e in Bundesliga. Meglio muoversi ora prima che il prezzo del suo cartellino continui a crescere.