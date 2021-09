Calciomercato Milan – Sfida alla Juve per un baby fenomeno statunitense

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe puntato gli occhi su un giovane attaccante che gioca negli Stati Uniti

Enrico Ianuario

Il calciomercato non si ferma mai, e questo il Milan lo sa molto bene. I rossoneri sono sempre alla ricerca di nuovi talenti da acquistare e che possano fare in modo di rendere glorioso il futuro del club di via Aldo Rossi. In parte ci stanno già riuscendo i dirigenti Paolo Maldini e Ricky Massara, sotto la supervisione dell'amministratore delegato Ivan Gazidis e l'attenzione loro, adesso, si è spostata tutta su un baby fenomeno degli Stati Uniti.

Secondo quanto riportano i colleghi di 'calciomercato.com', il Milan avrebbe puntato gli occhi su Ricardo Pepi, giovane attaccante dell'FC Dallas. Classe 2003, Pepi ha già attirato l'attenzione del Bayern Monaco, in quanto il club bavarese è da anni partner della franchigia texana, e ha già avuto modo di visionarlo più da vicino durante l'offseason del campionato nordamericano. Non ci sarebbe solo il Milan in Italia interessato al ragazzo americano. Durante l'ultima finestra estiva di mercato, Bologna e Fiorentina hanno fatto delle 'avacens' per Pepi, mentre la Juventus si è già fatta avanti con i dirigenti.

Il Milan, dal canto proprio, ha avuto dei contatti direttamente con il club statunitense in quanto crede molto nelle potenzialità del calciatore dotato di una grande fisicità e di un'ottima tecnica. Il dialogo non è andato avanti considerata l'alta richiesta del Dallas per la cessione del suo gioiellino, ma non sono esclusi contatti in futuro. In scadenza di contratto nel dicembre del 2026, il valore del cartellino del centravanti si aggira intorno ai 2.5 milioni di euro. Nel corso della sua breve carriera, ha già disputato tre stagioni condite da 48 partite nella Major League Soccer (MLS), segnando anche 14 gol. Non male per Pepi, il cui futuro sarà sicuramente lontano dalla terra natia.