Calciomercato Milan – Sfida a Roma e Inter per Gollini?

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Pierluigi Gollini scalzato da Marco Sportiello nell’Atalanta. Cessione a fine stagione?

"Per Gollini, quindi, a fine stagione potrebbe prospettarsi una cessione per fare cassa e una ricca plusvalenza. Sotto contratto con la ‘Dea’ fino al 30 giugno 2023, l’ex estremo difensore anche di Hellas Verona ed Aston Villa in Premier League (con un passato nelle giovanili del Manchester United), potrebbe essere ceduto al miglior offerente.

"Il Milan potrebbe prendere in considerazione l’idea Gollini soltanto nel caso in cui non riuscisse a trovare un accordo per il rinnovo del contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. La Roma, invece, è alla ricerca di un erede dello spagnolo Pau López e l’Inter vorrebbe un portiere affidabile per il dopo Samir Handanović. Per entrambi, giallorossi e nerazzurri, l’alternativa a Gollini è Juan Musso dell’Udinese. Intanto il Milan pensa al calciomercato: c'è un osservato speciale.