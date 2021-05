Calciomercato Milan – Settimana decisiva per Olivier Giroud | News

Olivier Giroud ad un passo dal Milan: questa potrebbe essere la settimana decisiva per il trasferimento in rossonero del francese

Olivier Giroud, fresco vincitore di Champions League con il Chelsea, potrebbe trasferirsi al Milan. Stando a quanto riportato dai colleghi di 'calciomercato.com', il trasferimento del francese nel club rossonero potrebbe essere definito la settimana prossima. Il campione d'Europa lascerà i 'blues' a parametro zero e, probabilmente, firmerà un contratto biennale da circa 4 milioni di euro a stagione. La dirigenza rossonera ha individuato nell'attaccante ex Arsenal l'uomo giusto per poter ricoprire il ruolo di vice Ibrahimovic. Con la squadra londinese, Giroud ha disputato 119 partite e segnato 39 reti in tre stagioni e mezzo. Il Milan mette Alessio Romagnoli sul mercato: ecco cosa ha scoperto la nostra redazione