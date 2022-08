Calciomercato Milan – Settimana chiave per Diallo, ma niente follie

Settimana importante per il calciomercato del Milan: atteso il rinforzo in difesa, con Abdou Diallo del PSG in prima fila

Carmelo Barillà

Settimana importante per il calciomercato del Milan: atteso il rinforzo in difesa, con Abdou Diallo del PSG in prima fila. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulle ultime mosse dei rossoneri. Un budget inferiore ai 10 milioni di euro per chiudere due operazioni.

In cima alla lista, come detto, c'è Diallo, difensore scelto dal Milan per ultimare il reparto arretrato a disposizione di Pioli. La speranza è sempre quella di ottenere un prestito con diritto di riscatto dal PSG. Operazione non certo facile, visto che i francesi vorrebbero l'obbligo.

La 'rosea', poi, si concentra sul reparto mediano. A centrocampo, infatti, manca un tassello. Molto dipenderà dalle opportunità ma l’idea è di investire su un centrocampista fisico, con caratteristiche prettamente difensive. Occhio al futuro di Bakayoko, però. Nelle scorse settimane si era parlato di Nottingham Forest e Galatasaray, piste che sembrano ormai tramontate definitivamente.

I possibili ingressi sono i soliti noti: Onyedika del Midtjylland e Onana del Bordeaux. Insomma, una settimana chiave per il calciomercato del Milan, che potrebbe anche optare per chiudere soltanto una delle due operazioni sopra citate. Centrocampo, il Milan segue una pista in Serie A: le ultime news di mercato >>>