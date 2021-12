Calciomercato Milan – Servono presto nuovi gol: nel mirino Kolo Muani

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Randal Kolo Muani, già seguito dal Diavolo in estate, potrebbe arrivare in rossonero a gennaio

Daniele Triolo

Il Milan, nell'imminente sessione di calciomercato di gennaio, potrebbe tornare su Randal Kolo Muani. Lo ha scritto 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il club rossonero, infatti, nella prima parte di stagione ha dovuto far fronte a numerosi infortuni nel reparto avanzato.

Rafael Leão, Ante Rebić e Pietro Pellegri torneranno a disposizione a gennaio (prima il portoghese, tempi di poco più lunghi per gli altri), ma tutti e tre avranno bisogno di tempo per ritrovare ritmo e condizione. Ed il Milan non può restare con il solo Zlatan Ibrahimović, 41 anni nel 2022, a tirare la carretta per tutti giocando sempre titolare.

Motivo per cui, nel calciomercato invernale, il Milan potrebbe fare, secondo la 'rosea', un nuovo tentativo per Kolo Muani. Il centravanti del Nantes, classe 1998, era già stato seguito in estate dai rossoneri. Poi, però, il ragazzo aveva deciso di restare a giocare con i canarini per poter continuare il suo percorso di crescita.

Finora, in Ligue 1, con la squadra di Antoine Kombouaré, ha segnato 6 gol in 17 gare, alzando sensibilmente il suo rendimento rispetto la stagione passata, quando di gol ne aveva fatti 9, ma in 37 partite. Recentemente Paolo Maldini e Frederic Massara hanno incontrato i suoi rappresentanti a 'Casa Milan' e, pertanto, non è utopico pensare che il Diavolo stia cercando di prenderlo.

Tra l'altro, il suo contratto con il Nantes scadrà il prossimo 30 giugno 2022, quindi potrebbe arrivare in Italia subito, a gennaio, per un piccolo indennizzo e nulla più. Milan, avanti tutta sul nuovo bomber per gennaio! Le ultime news >>>