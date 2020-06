Calciomercato Milan – Sempre vivo il nome di Dumfries del PSV

MERCATO MILAN – Il quotidiano Tuttosport riporta questa mattina come il nome di Denzel Dumfries sia sempre vivo per la prossima stagione. Il possibile arrivo del capitano del PSV comporterebbe la quasi certa di almeno uno tra Andrea Conti, che però non sarà facilmente piazzabile, e Davide Calabria, che al contrario ha diverse offerte. Il club rossonero avrà modo di parlarne con Mino Raiola che cura gli interessi dell’olandese.

Il Milan dovrà poi discutere anche del futuro di Ricardo Rodríguez che non resterà in rossonero per fare la riserva. Il suo obiettivo è sempre quello di giocare per ritagliarsi un ruolo importante all’Europeo. Dunque, è altamente probabile che sarà ceduto, questa volta a titolo definitivo vista la scadenza del suo contratto (2021). Esce dalla lista dei possibili arrivi Kristoffer Ajer: il Celtic spara alto>>>

