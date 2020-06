Calciomercato Milan – Il Celtic spara alto per Ajer: la richiesta

MERCATO MILAN – Come riportato da Tuttosport, al Milan piace molto per la difesa del futuro il norvegese Kristoffer Ajer ma il Celtic spara alto. Il club scozzese, infatti, non si siede al tavolo a trattare per meno di 30 milioni per il gigante classe 1998. In questa stagione ha totalizzato tra campionato e coppe varie la bellezza di 49 partite segnando anche 4 reti. Non male se si considera che la stagione in Scozia è stata chiuse definitiva dopo il blocco causato dalla pandemia.

Una valutazione che ad oggi lo mette certamente al di fuori dai parametri del club rossonero che non investirà una cifra del genere per un difensore centrale. Intanto, in arrivo nuove offerte dall’Inghilterra per Frank Kessie>>>

