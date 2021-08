Calciomercato Milan – Sempre viva la pista Odriozola: il punto

Il calciomercato del Milan prosegue. Obiettivo, trovare un vice di Davide Calabria: Alvaro Odriozola interessa, ma prima si punta Diogo Dalot

Riccardo Varotto

Il nome di Alvaro Odriozola interessa molto al Milan in questo calciomercato. I rossoneri cercano con insistenza un vice-Calabria e il terzino del Real Madrid potrebbe essere una giusta soluzione. Attualmente Paolo Maldini e Ricky Massara stanno dialogando con il Manchester United per provare a far tornare Diogo Dalot in rossonero, ma la trattativa sembra complessa.

Il Corriere dello Sport sottolinea come Odriozola sia una sorta di piano B nelle idee del Milan per quanto riguarda la fascia destra. Lo spagnolo non troverà spazio a Madrid e quindi preferirebbe giocare altrove. La formula maggiormente gradita dal Diavolo sarebbe quella del prestito secco o in alternativa con diritto di riscatto, ma a cifre non elevate. L'affare potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di agosto, qualora i rossoneri non fossero riusciti a trovare l'accordo con lo United per il ritorno di Dalot.

Odriozola è un classe '95 che ha dato il meglio di sé tra il 2016 ed il 2018 con la maglia della Real Sociedad. Da quando si è trasferito ai Blancos, non ha mai trovato molto spazio e nel gennaio 2020 è stato girato in prestito al Bayern Monaco per 6 mesi. Anche in Bundesliga, il giocatore non ha avuto un grande impiego, dato che ha collezionato solo 3 presenze. Milan, casting per la trequarti: interessa anche Dani Ceballos.