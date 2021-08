Calciomercato Milan – Difesa, Dalot può tornare ad una sola condizione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot, terzino destro portoghese, è attualmente 'bloccato' al Manchester United. Il punto

Dalot, però, secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, al momento è 'bloccato' al Manchester United. Il club inglese, infatti, è in trattativa con l'Atlético Madrid per l'acquisto, in quel ruolo, di Kieran Trippier. Il Nazionale dei 'Tre Leoni', ex Tottenham, vuole tornare a giocare in Premier League dopo due stagioni passate nella Liga spagnola. Fin quando, dunque, i 'Red Devils' non metteranno le mani su Trippier (o su un altro calciatore in quella zona di campo), non ci sarà il via libera ad una nuova partenza di Dalot verso il Milan in questa sessione di calciomercato.