Calciomercato Milan – Sempre più vicino il riscatto di Messias

Il calciomercato del Milan ripartirà da alcune conferme, e fra queste ci sarebbe anche quella di Junior Messias dal Crotone

Il calciomercato vedrà l'arrivo di diversi volti nuovi in casa Milan , anche se ci sono alcune operazioni avviate la scorsa estate e ancora da portare a termine.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i rossoneri sarebbero vicini al riscatto di Junior Messias dal Crotone , per una cifra vicina ai 5 milioni di euro.

La disastrosa situazione in classifica in Serie B dei pitagorici (penultimi con 19 punti, ndr) dovrebbe favorire il tutto, con i calabresi pronti ad accogliere a braccia aperte l'indennizzo rossonero.

La dirigenza e lo staff tecnico ritengono soddisfacente l'apporto dato fino ad ora dall'esterno destro brasiliano, e vogliono confermarlo in vista della prossima stagione.