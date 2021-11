Calciomercato Milan – Sempre nel mirino la stellina Alexandropoulos

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara seguono con molta attenzione Alexandropoulos del Panathinaikos

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. Nelle ultime settimane la dirigenza rossonera ha osservato con molta attenzione Sotirios Alexandropoulos , talento del Panathinaikos. Già nel giro della nazionale greca, in questa stagione ha collezionato nove presenze, un gol e un assist con il club di Atene.

Come riportato dal quotidiano torinese, gli osservatori rossoneri sono stati in tribuna in due occasioni nelle ultime settimane: la gara di Coppa di Grecia contro l’Atromitos Atene, e quella della settimana scorsa in campionato contro il Paok Salonicco. Il contatto di Alexandropoulos, che compirà 20 anni il 26 novembre, scadrà nel 2024.