Calciomercato Milan – Se parte Donnarumma interessa Musso

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Gianluigi Donnarumma è sempre più in bilico. Il contratto del classe 1999 scadrà a giugno 2021 e ancora non ci sono notizie di un prolungamento in tempi brevi. Qualora non dovessero esserci contatti tra il Milan e Mino Raiola, una cessione in estate potrebbe essere una soluzione per generare una plusvalenza di vitale importanza per i rossoneri. Se questo scenario dovesse concretizzarsi è ovvio che il Diavolo dovrà trovare un sostituto.

Secondo quanto riferisce ‘TuttoUdinese.it’ Juan Musso è uno dei nomi sul taccuino che il Milan sta valutando. Attenzione però anche all’Inter e al Chelsea, quest’ultima in vantaggio su tutti. Il portiere argentino è una delle rivelazioni della Serie A e conta all’attivo ben 9 clean sheet in stagione, davanti a lui il solo Gianluigi Donnarumma con 10. Per sistemare definitivamente la difesa ci potrebbe essere una sola soluzione: ecco quale, continua a leggere >>>

