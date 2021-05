Calciomercato Milan – Se parte Donnarumma arriva Maignan

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mike Maignan è già d'accordo con i rossoneri. Sarà lui il portiere qualora Gigio non rinnovasse

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan , nel caso in cui Gigio Donnarumma decidesse di non rinnovare il contratto in scadenza, si già cautelato per il calciomercato estivo bloccando un portiere di talento e prospettiva. Si tratta di Mike Maignan , classe 1995, estremo difensore del Lille capolista della Ligue 1 francese. Trovato già l'accordo tra Milan e Maignan sulla base di un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026 , a 3 milioni di euro netti a stagione.

La trattativa tra i rossoneri ed il Lille, poi, dovrebbe concludersi sulla base di 15 milioni di euro più bonus. Soldi che, però, il Diavolo verserà nelle casse del club del Nord della Francia soltanto qualora Donnarumma andasse via a parametro zero a fine stagione. In caso contrario, ovvero con la conferma di Gigio, l'operazione Maignan non andrebbe in porto.