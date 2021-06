Calciomercato Milan – Se parte Castillejo c’è Under: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Cengiz Under può tornare nel mirino del Diavolo nel caso di una cessione dell'esterno spagnolo

Secondo quanto riferito da 'SportMediaset', in caso di cessione di Samu Castillejo, che ha un'offerta dagli spagnoli del Betis, il Milan potrebbe sostituirlo, in questo calciomercato, con l'acquisto di Cengiz Under. L'esterno offensivo turco, classe 1997, è tornato alla Roma poiché il Leicester City, squadra in cui ha giocato (molto poco) nell'ultima stagione, non ha esercitato il diritto di riscatto che vantava sul giocatore.