Calciomercato Milan – Schira: “Su Wahi c’è il West Ham”

Un calciomercato molto caldo quello del Milan che ha già messo a segno ben otto colpi. I rossoneri hanno aggiunto giocatori in molti reparti, ma potrebbero non aver finito, specialmente in difesa e in attacco. In caso di partenza di Colombo, il Diavolo potrebbe andare a caccia di un'altra punta per Pioli. Un nome potrebbe presto andare in Inghilterra.