Calciomercato Milan – Schira: “Tsadjout all’Ascoli: titolo definitivo”

Dopo le voci riguardanti il calciomercato in entrata, il Milan comincia ad agire anche sugli esuberi: Frank Tsadjout su tutti

Come riporta Nicolò Schira , esperto di calciomercato, con un tweet sul suo profilo ufficiale, il Milan è infatti molto vicino a chiudere la cessione a titolo definitivo di Frank Tsadjout all’ Ascoli .

Tsadjout, nato a Perugia il 28 luglio 1999, è una prima punta di origini camerunensi. Dopo essersi messo in mostra con le selezioni giovanili del Milan dal 2015 al 2019, mettendo a segno numerosi gol, Frank ha tentato diverse esperienze in prestito. Charleroi, Cittadella e Pordenone ripongono fiducia in lui, ma è proprio ad Ascoli che il bomber del 1999 ingrana.