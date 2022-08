Calciomercato Milan – Schira: “Tre squadre interessate a Lazetic”

Marko Lazetic può lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Tre club di Serie A vorrebbero avere il giovane centravanti serbo

Marko Lazetic potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. L'attaccante serbo, classe 2004, era arrivato nello scorso mercato invernale dalla Stella Rossa, pagato quasi 5 milioni di euro, ma ha avuto spazio per lo più in Primavera.

Con la Prima Squadra di Stefano Pioli, infatti, soltanto qualche panchina in Serie A e qualche minuto nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, il derby perso 0-3 contro l'Inter.

In questa stagione, invece, Pioli ha fatto allenare Lazetic con i 'grandi' per tutto il ritiro e gli ha anche concesso spazio durante le amichevoli estive. Il centravanti rossoneri è sembrato cresciuto, tanto a livello tattico quanto atletico e muscolare.

Calciomercato Milan, Lazetic pronto a partire in prestito

Pronto, di fatto, a potersela giocare alla pari con chiunque nonostante la giovanissima età. Il Milan crede molto in Lazetic ma, in rossonero, con Olivier Giroud, Divock Origi, Ante Rebic e, quando rientrerà, Zlatan Ibrahimovic, il serbo non avrebbe spazio.

Motivo per cui Paolo Maldini e Frederic Massara, direttore tecnico e direttore sportivo rossonero, hanno deciso di mandare in prestito secco il giocatore ad un altro club per una stagione. L'obiettivo, farlo giocare con continuità e farlo crescere ancora.

Il collega Nicolò Schira, solitamente molto bene informato sul calciomercato del Milan e non solo, ha parlato del futuro di Lazetic in un post pubblicato sul suo account ufficiale sul popolare social network 'Twitter'.

Secondo Schira, dunque, ben tre club di Serie A sono sulle tracce di Lazetic per la stagione in corso: si tratta del Torino, dell'Empoli e dello Spezia. Quale di questi tre si assicurerà, fino al 30 giugno 2023 e non oltre, le prestazioni dell'ex Stella Rossa?