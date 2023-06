Schira: “Tonali? La sua risposta non dovrebbe essere in dubbio”

"L'offerta del Newcastle per Sandro Tonali è la stessa fatta all'Inter per Nicolò Barella la scorsa settimana. Barella e l'Inter hanno rifiutato l'offerta. Il Milan considera i 60 milioni di euro offerti un prezzo basso rispetto al valore del giocatore. Tonali ha sempre ribadito il suo amore per il Milan e la sua risposta non dovrebbe essere in dubbio". Per il collega, dunque, Tonali dovrebbe respingere al mittente le avances dei 'Magpies'. Tonali tra Milan e Newcastle: le ultime >>>