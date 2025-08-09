Calciomercato Milan, Schira: “Thiaw ha l’accordo sul contratto col Newcastle”

Ecco le sue parole: "Malick Thiaw ha concordato il contratto con il Newcastle fino al 2030 (€4M all'anno) ed è aperto a lasciare il Milan. Il Newcastle sta trattando con il Milan per acquistarlo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
Il Milan è tra le squadre più attive in Italia sul calciomercato, sia in entrata sia in uscita. Tra i nomi caldi sul fronte delle uscite c'è quello di Malick Thiaw. Il difensore tedesco sta vivendo un'estate particolare. A inizio mercato, era stato venduto al Como rifiutando poi la destinazione. Poi, alla ripresa degli allenamenti e durante la tournée, il giocatore ha impressionato positivamente il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che ora vorrebbe tenerlo con sé.
Negli ultimi giorni, però, il Newcastle ha avviato i contatti con la dirigenza rossonera per assicurarsene le prestazioni. La prima offerta - pari a 30 milioni di euro - è stata rispedita al mittente. Tuttavia, le trattative per Thiaw tra i due club non sono ancora terminate. In merito, Nicolò Schira - esperto di calciomercato - ha dato un aggiornamento tramite il suo profilo X.
Ecco le sue parole: "Malick Thiaw ha concordato il contratto con il Newcastle fino al 2030 (€4M all'anno) ed è aperto a lasciare il Milan. Il Newcastle sta trattando con il Milan per acquistarlo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA