Calciomercato Milan, Schira: “Thiaw ha l’accordo sul contratto col Newcastle”

Il Milan è tra le squadre più attive in Italia sul calciomercato, sia in entrata sia in uscita. Tra i nomi caldi sul fronte delle uscite c'è quello di Malick Thiaw. Il difensore tedesco sta vivendo un'estate particolare. A inizio mercato, era stato venduto al Como rifiutando poi la destinazione. Poi, alla ripresa degli allenamenti e durante la tournée, il giocatore ha impressionato positivamente il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che ora vorrebbe tenerlo con sé.