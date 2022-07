Calciomercato Milan – Schira: “Suarez non è un obiettivo dei rossoneri”

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, Suarez non sarebbe un obiettivo di calciomercato del Milan: il pistolero è stato accostato al Diavolo

Nel corso di questo pomeriggio, dalla Spagna hanno parlato di un possibile interesse da parte del Milan per Luis Suarez . Dopo aver vestito la maglia dell' Atletico Madrid nelle ultime due stagioni, il 'pistolero' è alla ricerca di una nuova squadra. L'attaccante uruguayano è stato accostato ai rossoneri, ma ciò non trova conferma da diverse fonti autorevoli italiane.

Anche secondo Nicolò Schira, noto giornalista ed esperto di calciomercato, Luis Suarez non sarebbe un obiettivo di mercato del Milan. Il Diavolo, infatti, non avrebbe presentato nessuna offerta per il campione 35enne. Milan, le top news di oggi: frenata De Ketelaere, novità cessioni.