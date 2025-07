Calciomercato Milan, Schira rivela: “Chaka Traore andrà all’estero”

Chaka Traore lascerà il Milan in questo calciomercato: Schira rivela che l’esterno non giocherà in Serie D. Possibile prestito all’estero?

Chaka Traoré , esterno d’attacco classe 2004 del Milan Futuro, con alle spalle 5 presenze e un gol in Serie A con la prima squadra, oltre a un'esperienza di sei mesi in prestito al Palermo in Serie B, è pronto a lasciare i colori rossoneri, in prestito.

Come riportato dal noto esperto di mercato Nicolò Schira, il giocatore non giocherà in Serie D e per lui si prospetta un futuro lontano dall’Italia. Ecco le parole: "Chaka Traorè è pronto a lasciare il Milan in prestito. Non giocherà nel Milan Futuro in Serie D. Il suo futuro sarà all'estero. Alcuni club stranieri hanno mostrato interesse per il giovane esterno".