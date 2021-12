Calciomercato Milan – Schira: “Rinnovo Theo Hernández, c’è fiducia”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il contratto di Theo Hernández scadrà solo nel 2024, ma ci sono dialoghi in corso per prolungarlo

Il Milan , in questa sessione di calciomercato alle porte, si concentrerà anche sui rinnovi di contratto delle sue stelle. Ieri l'anticipazione de 'Il Giornale' sull'imminente firma di Rafael Leão sul nuovo accordo con il Diavolo; oggi i 'rumors' sulla situazione di Theo Hernández .

Del possibile rinnovo di contratto del terzino sinistro francese ne ha parlato Nicolò Schira , giornalista sportivo notoriamente bene informato sulle vicende di calciomercato, attraverso il suo account ufficiale sul popolare social network 'Twitter'. Theo Hernández, attualmente sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2024 per uno stipendio di 1,5 milioni di euro netti a stagione proseguirà la sua avventura in rossonero.

"Dialoghi in corso per l'estensione del contratto di Theo Hernández con il Milan fino al 2026 - ha scritto Schira nel suo post su 'Twitter' -. Offerto un nuovo stipendio di 4,5 milioni di euro all'anno (bonus inclusi). I rossoneri sono fiduciosi di trovare un accordo". C'è volontà comune di proseguire insieme e, molto probabilmente, a gennaio 2022 arriverà la tanto sospirata firma sul nuovo legame tra Theo e il Diavolo. Milan, colpo da sogno in casa Real Madrid? Le ultime di mercato >>>