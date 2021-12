Calciomercato Milan – Rinnovo Leao a un passo: cifre e dettagli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rafael Leao, attualmente sotto contratto fino al 2024, prolungherà di due stagioni con il Diavolo

Secondo quanto riferito da 'Il Giornale' oggi in edicola il Milan è pronto a mettere a segno un importante colpo di calciomercato a gennaio. Nessun acquisto, bensì, stavolta, un rinnovo di contratto . Gennaio, infatti, sarà il mese chiave per definire e ufficializzare il nuovo accordo tra Milan e Rafael Leao .

Aumenterà, e in maniera sensibile, anche lo stipendio del numero 17 ex Lille e Sporting Lisbona: Leao arriverà a percepire 4 milioni di euro netti a stagione, quasi il triplo dell'ingaggio che figura nell'attuale contratto con i rossoneri. Un bel riconoscimento per i suoi miglioramenti: segno, oltretutto, di come il Diavolo punti su di lui per il futuro. Milan, ecco il vero sogno di Maldini per l'attacco dell'anno prossimo >>>