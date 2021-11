Calciomercato Milan – Schira: “Rinnovo Romagnoli, ecco le cifre”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessio Romagnoli, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2022, vorrebbe restare anche in futuro

C'è una distanza, quindi, forse inferiore al milione di euro: le parti riusciranno ad arrivare ad un accordo? Per il Diavolo confermare in organico il proprio capitano, per giunta a cifre ribassate, sarebbe davvero un'ottima ed intelligente operazione in vista delle prossime stagioni. Ecco come e dove vedere Atlético Madrid-Milan in tv o in diretta streaming >>>