Calciomercato Milan – Schira: “Novità sul rinnovo di Ibrahimovic”

Zlatan Ibrahimovic potrebbe non abbandonare il Milan nel calciomercato estivo. Queste le ultime notizie fornite da Nicolò Schira

Ieri sera Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , ha parlato nel post-partita di Reggio Emilia , spiegando come possa continuare a giocare a calcio nella prossima stagione. Soltanto nel caso in cui, però, le sue condizioni di salute lo permettano.

Oggi Nicolò Schira , collega molto bene informato sul calciomercato del Milan e non soltanto, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di Ibra, in scadenza di contratto con il Diavolo il prossimo 30 giugno ed ancora incerto sul futuro.

"Il Milan è pronto ad estendere il contratto di Ibrahimovic per un altro anno con uno stipendio di 2,5 milioni di euro, se Zlatan decidesse di continuare a giocare. Se Ibra scegliesse di chiudere la sua carriera, potrebbe entrare nell'agenzia di Mino Raiola come uomo-immagine e agente. Le riflessioni sono ancora in corso". Maldini pronto a chiudere subito un acquisto! Le ultime news di mercato >>>