Calciomercato Milan – Schira: “Rifiutata offerta CSKA per Castillejo”

Samu Castillejo non lascerà il Milan oggi, nell'ultimo giorno del calciomercato in Russia, per approdare al CSKA Mosca. Ecco i motivi

Daniele Triolo

Samu Castillejo non lascerà il Milan per il CSKA Mosca nella giornata odierna, ultimo giorno di calciomercato in Russia. Lo ha riferito il collega Nicolò Schira sul suo account ufficiale sul popolare social network 'Twitter'.

Per Schira, il Milan ha rifiutato la proposta del CSKA Mosca per Castillejo. Il club della capitale russa, infatti, lo avrebbe voluto in prestito secco e gratuito per una stagione.

Il Diavolo, invece, dal canto suo, avrebbe preferito privarsi di Castillejo con la formula del prestito oneroso ad almeno un milione di euro. Con, magari, un obbligo di riscatto a 7 milioni di euro.

Inoltre, c'è da aggiungere, sembra che Castillejo non fosse poi così entusiasta di lasciare Milano per Mosca. Rimarrà, dunque, al Milan e, presumibilmente, tornerà sul mercato a gennaio.

La sua intenzione prioritaria è quella di far ritorno nella Liga iberica, dove ha già indossato le maglie di Málaga (squadra della sua città) e Villarreal.