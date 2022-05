Calciomercato Milan – Schira: “Sanches si avvicina: dialoghi avanzati”

Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan, è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera nella stagione 2022-2023. Le news

Daniele Triolo

Il Milan, nella sessione estiva di calciomercato, vuole Renato Sanches, centrocampista portoghese classe 1997, per sostituire Franck Kessié. Il quale, come noto, dal prossimo 1° luglio sarà un calciatore del Barcellona.

L'interesse del Diavolo per Sanches è storia ormai vecchia. I rossoneri vorrebbero piazzare il doppio colpo in casa Lille (oltre all'ex Benfica e Bayern Monaco, infatti, si tratta anche il difensore centrale olandese Sven Botman) per rinforzare la rosa.

Sanches, però, piace anche ad altri club in Serie A (su tutte, Juventus e Roma) ed in Premier League (qui è l'Arsenal la società maggiormente interessata al talento del numero 10 dei 'Dogues').

Motivo per cui, forse, il Milan ha accelerato in questi giorni per l'acquisto del duttile e forte centrocampista lusitano, così come si evince da quanto pubblicato dal collega Nicolò Schira sul suo account ufficiale del popolare social network 'Twitter'.

"Renato Sanches si sta avvicinando al Milan - ha scritto Schira, notoriamente bene informato sul calciomercato dei rossoneri ma non soltanto -. Lui è il principale obiettivo dei rossoneri come nuovo centrocampista. Dialoghi avanzati con il Lille ed il suo agente Jorge Mendes per provare a finalizzare l'affare".

Il Diavolo, dunque, potrà abbracciare presto il suo nuovo elemento in mediana? Bisognerà aspettare ancora qualche giorno, presumibilmente il termine del campionato, per capire qualcosa in più sulla vicenda. Milan, il bomber arriva grazie ad uno scambio? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI