Calciomercato Milan, Schira: “Pronta l’offerta del Besiktas per Royal”

Calciomercato Milan, Besiktas: pronta l'offerta per Emerson Royal. I dettagli

Ora a distanza di sei mesi il Besiktas torna a bussare alle porte del Milan per il difensore brasiliano. Arrivato la scorsa estate dal Tottenham per circa 15 milioni di euro. Il giocatore è fuori dai piani di Allegri e Tare e avrebbe aperto al trasferimento in Turchia. Il club turco, che recentemente ha acquistato un altro ex Milan, Tammy Abraham, sarebbe pronto a offrire al Milan un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 10/11 milioni di euro.