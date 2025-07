Calciomercato Milan, per l'attacco rispunta anche Demirovic: il punto

Il Milan , come noto, è alla ricerca di un attaccante centrale da affiancare a Santiago Giménez in questa sessione estiva di calciomercato . Secondo 'TuttoMercatoWeb', il budget a disposizione del club rossonero per prendere una punta dalle caratteristiche - tecniche e fisiche - di Olivier Giroud , si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro.

Calciomercato Milan, fari nuovamente su Demirovic

Cifra che, va da sé, rende impossibili alcune operazioni di calciomercato in attacco per il Milan. Quali, ad esempio, quelle per Darwin Núñez (Liverpool) e Victor Boniface (Bayer Leverkusen). E che porta, giocoforza, il Diavolo a valutare altri profili più accessibili, come Dušan Vlahović (Juventus) e Rasmus Højlund (Manchester United).