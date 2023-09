Calciomercato Milan – Schira: “Su Origi il Nottingham e il Siviglia”

Divock Origi potrebbe lasciare il Milan in quest'ultimo giorno di calciomercato estivo. Soluzioni possibili in Inghilterra e in Spagna per lui

Il Milan sta cercando un attaccante per concludere bene la sua sessione estiva di calciomercato. Fallita la trattativa per Mehdi Taremi del Porto, il Diavolo è a caccia di una soluzione ottimale in poche ore. Non è escluso che, alla fine, con Olivier Giroud e Noah Okafor, resti in rossonero Divock Origi.