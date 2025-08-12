Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Schira: “Oggi sarà il giorno di Bondo alla Cremonese”

Warren Bondo si trasferisce in prestito dal Milan alla Cremonese in questa sessione estiva di calciomercato: ufficialità attesa in giornata
Dopo Filippo Terracciano, che ha lasciato ieri ufficialmente il Milan con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, un altro giocatore rossonero è in procinto di raggiungere la Cremonese di mister Davide Nicola in questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, oggi Bondo sarà della Cremonese

Si tratta di Warren Bondo. Classe 2003, centrocampista francese che il Diavolo aveva prelevato dal Monza nell'ultimo calciomercato invernale per 10 milioni di euro più 5 di bonus, Bondo in maglia rossonera, finora ha avuto davvero pochissimo spazio.

"Oggi sarà il giorno di Warren Bondo alla Cremonese. Farà le visite mediche e poi firmerà il contratto", ha confermato Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di mercato in un post pubblicato sul suo account del popolare social network 'X'.

"Il centrocampista arriva dal Milan in prestito fino al 30 giugno 2026. La Cremonese coprirà totalmente l'ingaggio", la chiosa di Schira. Per Bondo, dunque, l'occasione di poter accumulare minuti sul terreno di gioco, con continuità, per tornare in rossonero tra un anno più forte di prima. 

