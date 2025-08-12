Calciomercato Milan, Schira: “Oggi sarà il giorno di Bondo alla Cremonese”

"Oggi sarà il giorno di Warren Bondo alla Cremonese. Farà le visite mediche e poi firmerà il contratto", ha confermato Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di mercato in un post pubblicato sul suo account del popolare social network 'X'.
"Il centrocampista arriva dal Milan in prestito fino al 30 giugno 2026. La Cremonese coprirà totalmente l'ingaggio", la chiosa di Schira. Per Bondo, dunque, l'occasione di poter accumulare minuti sul terreno di gioco, con continuità, per tornare in rossonero tra un anno più forte di prima.
