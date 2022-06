Calciomercato Milan – Schira: “L’offerta del Başakşehir per Duarte”

Léo Duarte lascerà il Milan in questa sessione di calciomercato. I turchi dell'İstanbul Başakşehir vogliono riscattarlo definitivamente

Daniele Triolo

In questa sessione estiva di calciomercato il Milan venderà a titolo definitivo il difensore brasiliano Léo Duarte, classe 1996, che il Diavolo acquistò dal Flamengo nell'estate 2019 per poco meno di 11 milioni di euro.

Duarte, suggerito al Milan da Serginho, non ha mai brillato nelle sue poche apparizioni con la maglia rossonera numero 43. Nel gennaio 2021, quindi, era arrivata la cessione in prestito per 18 mesi all'İstanbul Başakşehir, squadra della Süper Lig turca.

Calciomercato Milan, vicino l'addio a Léo Duarte

In Turchia Duarte ha fatto tutt'altro che male. Infatti il club della capitale è intenzionato a riscattare il brasiliano, trattenendolo in via definitiva ad İstanbul. Cerca, però, uno sconto dal Milan rispetto al prezzo pattuito nell'inverno di un anno fa.

A fornire gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa di calciomercato tra Milan e Başakşehir per la cessione di Duarte ci ha pensato il collega Nicolò Schira.

"Il Başakşehir parla con il Milan per provare a trattenere Léo Duarte a titolo definitivo - ha scritto Schira in un post pubblicato sul suo account personale sul principale social network 'Twitter' -. Il club turco ha un'opzione per riscattarlo a 5,5 milioni di euro, ma ha chiesto al Milan uno sconto sul prezzo. Ha offerto 2,5 milioni di euro".

Vedremo, dunque, se a queste condizioni economiche il Diavolo dirà di sì, consentendo a Duarte di restare a giocare in torneo dove sicuramente si è espresso al meglio delle sue possibilità. Milan, salta Botman? Tre concrete alternative sul mercato >>>