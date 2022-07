Calciomercato Milan – Schira: “Ecco la nuova offerta per De Ketelaere”

Charles De Ketelaere è il principale obiettivo del Milan per il suo calciomercato estivo. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno individuato nel fantasista del Bruges , classe 2001 , il trequartista ideale per il 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli .

Nei giorni scorsi il Diavolo aveva già presentato una prima proposta ai belgi per acquistare il loro gioiello, pari a 20 milioni di euro più bonus, ma era stata respinta al mittente. Il Bruges, infatti, aveva in mano una proposta da 37 milioni di euro, bonus compresi, da parte del Leeds United .

De Ketelaere, però, non vuole vestire la maglia dei 'Peacocks', bensì quella del Milan. I suoi rappresentanti, capitanati dal procuratore Tom De Mul, hanno già trovato un'intesa con il Diavolo per le prossime cinque stagioni. Al Bruges, dunque, non resta che trattare con il Diavolo.