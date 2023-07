Calciomercato Milan – Schira: “Nasti in prestito al Bari. Domani le firme”

Negli ultimi giorni il Milan ha dimostrato di essere uno dei club più attivi a livello di calciomercato, tanto in entrata quanto in uscita. Sul fronte partenze, in modo particolare, dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, di Marco Brescianini al Frosinone e di Daniel Maldini all'Empoli, potrebbe essere la volta di Marco Nasti.