Calciomercato Milan – Schira: “Mirante potrebbe partire”

Stefano Pioli deve fare a meno di Mike Maignan, ormai da mesi. Il francese resta ancora ai box per i problemi al polpaccio e al momento, non si conoscono perfettamente i tempi di recupero. Tolto il calciomercato, per il Milan si affida a Ciprian Tatarusanu. Mirante, invece, resta il terzo portiere rossonero, che potrebbe anche cambiare aria.