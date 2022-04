Calciomercato Milan – Schira: “Maldini, Massara e Moncada rinnovano”

Paolo Maldini, Frederic Massara e Geoffrey Moncada resteranno al Milan nonostante il passaggio di proprietà da Elliott ad InvestCorp

La cessione del Milan da Elliott ad InvestCorp è davvero ad un passo. Già in settimana potrebbe arrivare il 'signing', ovvero la firma sugli accordi preliminari dell'operazione e, poi, a maggio inoltrato, a campionato finito, sarà tempo di 'closing'. Vale a dire l'effettivo passaggio di proprietà del club di Via Aldo Rossi.

Ma che fine faranno, con il nuovo corso societario, gli attuali dirigenti del Milan? È noto, infatti, come il direttore tecnico Paolo Maldini, il direttore sportivo Frederic Massara e il responsabile dell'area scout Geoffrey Moncada siano in scadenza di contratto: tecnicamente, il 30 giugno potrebbe essere il loro ultimo giorno di lavoro per il Diavolo.