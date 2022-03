Calciomercato Milan – Schira: “Proposto Lingard a zero” / News

Stando all'esperto di calciomercato Nicolò Schira Jesse Lingard sarebbe stato proposto al Milan. Le ultime notizie sull'attaccante

C'è un calciomercato pre e post pandemia. La crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria ha profondamente cambiato l'operato dei club, sempre più alla ricerca di calciatori liberi a parametro zero. In tal senso attenzione all'interesse del Milan, molto avanzato, per Divock Origi del Liverpool. Ma potrebbe esserci di più. Stando a quanto riferisce Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, ai rossoneri è stato proposto Jesse Lingard, che si libererà a parametro zero a partire dalla prossima estate. Ma la concorrenza è agguerrita. Ecco le sue parole: "Jesse Lingard lascerà il Manchester United a parametro zero in estate. West Ham e Newcastle lo vogliono far firmare e spingono per convincerlo. È stato anche offerto a Milan e Roma (la migliore stagione di Lingard è stata 2017/18 allo United con Mourinho). Le Top News di oggi sul Milan: passi in avanti per Origi, esclusiva Ariedo Braida