Calciomercato Milan, Schira: “La Juve Stabia tratta l’acquisto di Sia”

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira su X, la Juve Stabia, squadra campana di Serie C, è in trattativa con il Milan per l'acquisto del giovane esterno Diego Sia, attualmente in forza al Milan Futuro allenato da Massimo Oddo. Queste le parole del giornalista: "La Juve Stabia è in trattativa con il Milan per provare ad acquistare l’esterno Diego Sia (classe 2006)".